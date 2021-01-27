СМИ: Петербургский актер стал отцом в 90 лет

Актер из Санкт-Петербурга Иван Краско, который недавно отметил свое 90-летие, стал отцом. Об этом сообщила программа Первого канала «На самом деле».

Сообщается, что матерью ребенка стала молодая возлюбленная артиста из Орска Юлия Кичемасова. Краско начал встречаться с ней еще будучи женатым на Наталье Шевель.

Как отмечается в программе, ребенок родился 4 декабря 2020 года. Кичемасовой удалось забеременеть с помощью искусственного оплодотворения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РебенокАктеры
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