СМИ: Петербургский актер стал отцом в 90 лет
27 января 202114:01
Актер из Санкт-Петербурга Иван Краско, который недавно отметил свое 90-летие, стал отцом. Об этом сообщила программа Первого канала «На самом деле».
Сообщается, что матерью ребенка стала молодая возлюбленная артиста из Орска Юлия Кичемасова. Краско начал встречаться с ней еще будучи женатым на Наталье Шевель.
Как отмечается в программе, ребенок родился 4 декабря 2020 года. Кичемасовой удалось забеременеть с помощью искусственного оплодотворения.
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27 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru