СМИ: Петербургский актер стал отцом в 90 лет

Актер из Санкт-Петербурга Иван Краско, который недавно отметил свое 90-летие, стал отцом. Об этом сообщила программа Первого канала «На самом деле».

Сообщается, что матерью ребенка стала молодая возлюбленная артиста из Орска Юлия Кичемасова. Краско начал встречаться с ней еще будучи женатым на Наталье Шевель.

Как отмечается в программе, ребенок родился 4 декабря 2020 года. Кичемасовой удалось забеременеть с помощью искусственного оплодотворения.



