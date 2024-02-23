СМИ: Песню Израиля могут не допустить на «Евровидение»
Европейский вещательный союз (ЕВС) может не допустить на конкурс «Евровидение» в 2024 году предложенную Израилем песню October Rain («Октябрьский дождь») исполнительницы Эден Голан. Об этом пишет Walla News.
По данным издания, ЕВС счел текст композиции содержащим политический подтекст. По правилам такие песни не исполняются на «Евровидении».
«В настоящее время ЕВС находится в процессе тщательного изучения текстов, конфиденциального процесса до принятия окончательного решения. Все вещательные компании должны до 11 марта официально представить свои песни. Если песня не принята к участию ... телекомпания вам даст возможность представить новую песню или новый текст в соответствии с правилами конкурса», — указали в организации.
Как сообщила израильская общественная радиовещательная корпорация Kan, страна не будет выставлять новую песню на «Евровидение», если ЕВС отстранит композицию October Rain.
Ранее организаторы конкурса песни решили не исключать Израиль из числа участников смотра на фоне боевых действий в секторе Газа.
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