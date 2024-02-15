Организаторы «Евровидения» отказались исключать Израиль из числа участников
Организаторы конкурса песни «Евровидение» не поддержали идею исключить Израиль из числа участников на фоне боевых действий в секторе Газа, сообщило агентство AFP со ссылкой на Европейский вещательный союз.
Генеральный директор организации Ноэль Кюрран заявил, что «Евровидение» находится вне политики. Участие в конкурсе не зависит от действий правительств, подчеркнул он.
По словам Кюррана, Израиль выполнил все условия для участия в «Евровидении-2024».
В Швеции петицию против участия Израиля в «Евровидении» подписали более тысячи артистов. В обращении указано, что представители страны не могут присутствовать на конкурсе из-за конфликта в секторе Газа и большого числа жертв среди мирного населения.
После начала спецоперации на Украине Европейский вещательный союз объявил, что Россия не будет представлена на «Евровидении-2022», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru