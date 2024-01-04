Умерла режиссер и сценарист Елена Демидова

На 60-м году жизни умерла российский сценарист и режиссер Елена Демидова.

Умер основатель и худрук еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Причина ухода из жизни не названа. О смерти сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).

Среди работ Демидовой такие картины, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес» и другие.

В конце декабря умер заслуженный деятель искусств России, сценарист и прозаик Юрий Арабов. 69-летний писатель скончался после продолжительной болезни, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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