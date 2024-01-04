Умерла режиссер и сценарист Елена Демидова
4 января 202421:32
На 60-м году жизни умерла российский сценарист и режиссер Елена Демидова.
Причина ухода из жизни не названа. О смерти сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).
Среди работ Демидовой такие картины, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес» и другие.
В конце декабря умер заслуженный деятель искусств России, сценарист и прозаик Юрий Арабов. 69-летний писатель скончался после продолжительной болезни, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru