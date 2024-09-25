СМИ: Перед смертью Мадянова врачи планировали обсудить его лечение
Накануне смерти российского актера Романа Мадянова врачи готовились провести онкологический консилиум для обсуждения новой стратегии его лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно публикации, медики также планировали госпитализацию артиста для очередного курса химиотерапии. В течение года Мадянов стабильно проходил лечение в больнице, а его диагнозом стал рак легких.
Артист скончался 25 сентября в своем доме в деревне Бояркино Московской области.
Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского и оставил значительный след в театральном искусстве, получив четыре премии «Ника». Наибольшую известность он приобрел благодаря фильмам и сериалам, таким как «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики» и «Бедная Настя». В общей сложности в его фильмографии насчитывается более 200 работ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru