СМИ: Отара Кушанашвили отпустили из больницы домой

По данным СМИ, Кушанашвили пробудет дома пару недель, потом снова продолжит лечение. Он будет готовится к двум операциям и курсу химиотерапии.

Тем временем родственники ищут мошенников, которые собирают около четырех миллионов рублей якобы на лечение телеведущего, пишет Shot. Обманщики звонят от имени жены, дочери и сестры Кушанашвили. Семья собирается идти в полицию и рассказывает, что не ведет никаких денежных сборов.

Ранее Кушанашвили заявил, что за три дня ему сделали 729 капельниц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

