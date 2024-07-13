СМИ: Отара Кушанашвили отпустили из больницы домой
Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой, передает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Кушанашвили пробудет дома пару недель, потом снова продолжит лечение. Он будет готовится к двум операциям и курсу химиотерапии.
Тем временем родственники ищут мошенников, которые собирают около четырех миллионов рублей якобы на лечение телеведущего, пишет Shot. Обманщики звонят от имени жены, дочери и сестры Кушанашвили. Семья собирается идти в полицию и рассказывает, что не ведет никаких денежных сборов.
Ранее Кушанашвили заявил, что за три дня ему сделали 729 капельниц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Отара Кушанашвили отпустили из больницы домой
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru