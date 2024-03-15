СМИ: новый фильм Лантимоса с Эммой Стоун выйдет в мировой прокат 21 июня

Новый фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли выйдет в мировой прокат 21 июня, сообщает Variety.

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Картина под названием «Виды доброты» представляет собой сборник из трёх независимых друг от друга историй. Помимо Эммы Стоун в ленте снялись также Уиллем Дефо и Маргарет Куэлли, Джо Алвин и Джесси Племонс.

Сценарий Лантимос написал совместно с Эфтимис Филиппу, с которой он написал сценарии к фильмам «Лобстер», «Убийство священного оленя» и «Клык».

Последняя совместная работа Лантимоса и Стоун «Бедные-несчастные» получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а также четыре премии «Оскар».

Ранее стало известно, что в прокат выйдет анимационная лента студии «Союзмультфильм» «Формула воды», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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