СМИ: новый фильм Лантимоса с Эммой Стоун выйдет в мировой прокат 21 июня
Новый фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли выйдет в мировой прокат 21 июня, сообщает Variety.
Картина под названием «Виды доброты» представляет собой сборник из трёх независимых друг от друга историй. Помимо Эммы Стоун в ленте снялись также Уиллем Дефо и Маргарет Куэлли, Джо Алвин и Джесси Племонс.
Сценарий Лантимос написал совместно с Эфтимис Филиппу, с которой он написал сценарии к фильмам «Лобстер», «Убийство священного оленя» и «Клык».
Последняя совместная работа Лантимоса и Стоун «Бедные-несчастные» получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а также четыре премии «Оскар».
Ранее стало известно, что в прокат выйдет анимационная лента студии «Союзмультфильм» «Формула воды», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru