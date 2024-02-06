«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в российский прокат в апреле

Фильма основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Сюжет киноленты повествует об отряде диверсантов, созданном Уинстоном Черчиллем и группой военных чиновников, одним из которых был Ян Флеминг. В составе спецгруппы - преступники, которых отправляют на выполнение миссии против нацистов.

Главные роли в фильме сыграли Генри Кэвилл, Алан Ритчсон, Эйса Гонсалес, Алекс Петтифер, Тиль Швайгер, Генри Голдинг и другие. В мировом прокате премьера «Министерства неджентльменских дел» состоится 19 апреля.

Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет триллер режиссера Мишель Дэннер «Дьявол в деталях. Дело Миранды», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

