СМИ: новогодняя комедия «Елки 10» разочаровала зрителей
Зрители выразили разочарование новой частью новогодней франшизы «Елки», пишет портал E1.ru.
О впечатлениях после просмотра картины рассказала корреспондент издания. По ее словам, на протяжении полутора часов она наблюдала на экране лишь «сломленных, нелюбимых и униженных людей».
Журналистка обратила внимание, что по сравнению с более ранними картинами героям нового фильма приходится сталкиваться с жестокой реальностью. Она пришла к выводу, что поклонникам франшизы лучше пересмотреть первую часть.
Премьера фильма «Елки 10» состоялась 7 декабря. На портале «Кинопоиск» рейтинг картины составляет 4,7 на основе двух тысяч оценок, передает «Радиоточка НСН».
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