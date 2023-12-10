СМИ: новогодняя комедия «Елки 10» разочаровала зрителей

О впечатлениях после просмотра картины рассказала корреспондент издания. По ее словам, на протяжении полутора часов она наблюдала на экране лишь «сломленных, нелюбимых и униженных людей».

Журналистка обратила внимание, что по сравнению с более ранними картинами героям нового фильма приходится сталкиваться с жестокой реальностью. Она пришла к выводу, что поклонникам франшизы лучше пересмотреть первую часть.

Премьера фильма «Елки 10» состоялась 7 декабря. На портале «Кинопоиск» рейтинг картины составляет 4,7 на основе двух тысяч оценок, передает «Радиоточка НСН».

