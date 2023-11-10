«Не догонят “Вызов”»: Шнейдеров предрек низкие кассовые сборы «Елкам 10»

Ранее в Сети появился тизер-трейлер к новогоднему фильму «Ёлки 10». Фильм уже получил негативные отзывы критиков, не в восторге и зрители, которые оставляли отрицательные отзывы на предыдущие части франшизы. Шнейдеров также усомнился, что «Елки 10» отличатся большими кассовыми сборами.

«По крайней мере, они не догонят ни “Вызов”, ни “Чебурашку”. “Чебурашка” был рассчитан на совсем широкую аудиторию, “Вызов” — это фильм на доступную космическую тему. “Елки” сильно приелись, и нельзя сказать, чтобы каждая последующая часть была лучше предыдущих. Напротив, они становились все слабее и слабее, чем и объясняются отрицательные отзывы зрителей. Тем более, насколько я понимаю, в новом фильме не будет ни Семена Слепакова (признан в России иноагентом), ни Ивана Урганта. Ургант своей персоной привлекал очень много зрителей», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН добавил, что ухудшение качества фильмов с каждой новой частью — удел всех долгоиграющих франшиз.

«В одну реку нельзя войти дважды, а в десятый раз — тем более невозможно. Если вы посмотрите на все долгоиграющие франшизы, будь то “Кошмар на улице Вязов”, “Пила”, “Пятница, 13-е”, чем больше порядковый номер, тем хуже отзывы. Всем осточертели и “Пираты Карибского моря”, в которые вкладывали безумные деньги», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что картина «По щучьему велению» собрала за две недели проката более 1,5 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

