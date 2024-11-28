СМИ: Николь Кидман впервые за 23 года сыграет в хорроре

Она получила приглашение сыграть одну из главных ролей фильма «Мыши», который снимет режиссер Джастин Курцел, известный по лентам «Макбет», «Кредо убийцы» и «Безмолвное братство». Кроме того, Кидман выступит и продюсером этой картины.

В центре сюжета – история 16-летней Шелли и ее матери, которые оказываются доведены до предела.

Ранее эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли удостоился 7-минутных оваций в Венеции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

