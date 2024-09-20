СМИ: Николь Кидман сыграет судмедэксперта в сериале «Скарпетта»

Обладательница премии «Оскар», австралийская актриса Николь Кидман исполнит главную роль в новом сериале «Скарпетта», сообщает The Hollywood reporter.

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Она сыграет главного судмедэксперта по фамилии Скарпетта, которая раскрывает ряд громких преступлений. Литературной основой проекта станет серия детективных романов Патрисии Корнуэлл. В актерский состав, помимо Кидман, вошли Джейми Ли Кертис, Бобби Каннавале, Ариана ДеБоз, Саймон Баркер и другие.

Ранее стало известно, что в США выпустят сериал о семье Кеннеди, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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