СМИ: Ненавидящий Тарковского Андреасян получил от государства 590 млн рублей
Госбюджет за 10 лет выделил на проекты кинорежиссёра и продюсера Сарика Андреасяна 590 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные ЕАИС пишет Daily Storm.
По данным издания, финансирование осуществлялось через Фонд кино и Минкульт РФ. При этом 415 млн рублей из указанной суммы были выделены кинокомпании Enjoy Movies на безвозмездной основе.
Сообщается, что оставшиеся деньги предполагалось вернуть.
В мае 2017 года Сарики Гевонд Андреасяны вышли из «Enjoy Movies», а в июне того же года компания заявила о намерении объявить себя банкротом, однако сумела договориться о реструктуризации. С 1 октября 2021 года «Enjoy Movies» снова находится в состоянии банкротства.
Ранее Андреасян в ходе лекции в московском Киноколледже №40 заявил, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru