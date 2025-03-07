СМИ: Ненавидящий Тарковского Андреасян получил от государства 590 млн рублей

По данным издания, финансирование осуществлялось через Фонд кино и Минкульт РФ. При этом 415 млн рублей из указанной суммы были выделены кинокомпании Enjoy Movies на безвозмездной основе.

Сообщается, что оставшиеся деньги предполагалось вернуть.

В мае 2017 года Сарики Гевонд Андреасяны вышли из «Enjoy Movies», а в июне того же года компания заявила о намерении объявить себя банкротом, однако сумела договориться о реструктуризации. С 1 октября 2021 года «Enjoy Movies» снова находится в состоянии банкротства.

Ранее Андреасян в ходе лекции в московском Киноколледже №40 заявил, что «ненавидит Тарковского, потому что Тарковский — это ужасно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».