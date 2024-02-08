СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
Актриса и комик Айо Эдебири, сыгравшая в сериале «Медведь» может заменить Джонни Деппа в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.
Предположительно, Эдебири может исполнить роль «Повелительницы морей», пиратки Энн Бонни. Сама Эдебири информацию не комментировала. Эдебеири известна выступлениями в шоу Comedy Central Up Next, а также авторским подкастом Iconography.
Ранее Джонни Депп заявил, что он потрясен слухами о том, что он якобы встречается с 20-летней звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама
- Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве
- В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией
- Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
- В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов
- СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова
- СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
- Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
- На Украине выразили заинтересованность в совместном с Польшей производстве БПЛА
- Кравцов: Средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru