СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»

Актриса и комик Айо Эдебири, сыгравшая в сериале «Медведь» может заменить Джонни Деппа в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

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Предположительно, Эдебири может исполнить роль «Повелительницы морей», пиратки Энн Бонни. Сама Эдебири информацию не комментировала. Эдебеири известна выступлениями в шоу Comedy Central Up Next, а также авторским подкастом Iconography.

Ранее Джонни Депп заявил, что он потрясен слухами о том, что он якобы встречается с 20-летней звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com
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