СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»

Предположительно, Эдебири может исполнить роль «Повелительницы морей», пиратки Энн Бонни. Сама Эдебири информацию не комментировала. Эдебеири известна выступлениями в шоу Comedy Central Up Next, а также авторским подкастом Iconography.

Ранее Джонни Депп заявил, что он потрясен слухами о том, что он якобы встречается с 20-летней звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

