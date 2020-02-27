СМИ назвали участника «Евровидения 2020» от России
Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2020» в Роттердаме будет представлять певец Александр Панайотов (на фото). Об этом пишет издание StarHit, не раскрывая источник информации. Ранее сообщалось, что национальный отбор засекречен и проводится экспертной группой «Первого канала».
В материале утверждается, что композицию для конкурса выбирал Григорий Лепс.
Ранее СМИ называли в числе претендентов на участие в «Евровидении» от России певца-виртуоза Димаша, исполнителей Little Big и Zivert, Полину Гагарину и даже Ольгу Бузову.
Комментируя список, продюсер Иосиф Пригожин заявил Ura.ru, что участие в «Евровидении» нужно только артисту, не добившемуся больших успехов. «Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он — большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает этого пиара», - сказал он.
Панайотов пытается попасть на «Евровидение» с 2005 года. В 2008 году его опередил Дмитрий Билан, в 2017 году – Юлия Самойлова.
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