Лоза рекомендовал российскому исполнителю петь на Евровидении по-русски

Российский музыкант и певец Юрий Лоза считает, что участнику международного музыкального конкурса «Евровидение-2020»от России нужно исполнять песню на русском языке, чтобы не работать на чужую культуру. Так Лоза прокомментировал решение украинской группы Go_A исполнить песню «Соловей» на украинском языке.

Украинские исполнители представят композицию, в которой электронная музыка сочетается с народным вокалом.

«Они молодцы, прислушались к моим словам. Теперь украинцы будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне, потому что они покажут себя с оригинальной стороны. А если наши поедут с английской песней, они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны. Нам давно пора так сделать! Потому что тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру», - цитирует РИА Новости слова Лозы.

Такжемузыкант высказал сожаление по поводу правил отбора участников Евровидения в России без учета народного голосования. В этих обстоятельствах, считает Лоза, российским исполнителям можно «показаться своей красивой песней».

Напомним, «Евровидение-2020» состоится в 65 раз. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в 2019 году с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»), отмечают «Известия».

