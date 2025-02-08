СМИ назвали причину смерти режиссера Линча

Кинорежиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на свидетельство о смерти кинематографиста.

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Дэвид Линч ушел из жизни 15 января в возрасте 78 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Причиной смерти... указана остановка сердца… предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь легких», — отмечает TMZ.

Как сообщал сам режиссер в 2024 году, у него обнаружили вызванную курением эмфизему. Линч допускал, что не сможет покидать дом, чтобы заниматься режиссурой.

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ФОТО: Асатур Есаянц/РИА Новости
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