СМИ назвали причину смерти режиссера Линча
Кинорежиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на свидетельство о смерти кинематографиста.
Дэвид Линч ушел из жизни 15 января в возрасте 78 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Причиной смерти... указана остановка сердца… предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь легких», — отмечает TMZ.
Как сообщал сам режиссер в 2024 году, у него обнаружили вызванную курением эмфизему. Линч допускал, что не сможет покидать дом, чтобы заниматься режиссурой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru