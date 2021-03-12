СМИ: Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в сериале
Известные актрисы, обладательницы премии «Оскар» Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV+. ТВ-шоу с названием «Девушка в озере» будет основано на одноименном романе писательницы Лауры Липпман. Книга увидела свет в 2019 году, действие в ней происходит в Балтиморе в 1960х годах. Об этом пишет Empire.
Сценарий для мини-сериала подготовят Дре Райан, он принимал участие в создании сериала «Человек в высоком замке» и Альма Харель. Она же станет режиссером шоу.
Как отмечается в статье, сериал находится на ранней стадии разработки и пока дата его премьеры неизвестна.
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