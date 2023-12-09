СМИ: Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

Народная артистка РФ Надежда Бабкина упала в обморок в студии телекананала «Звезда», сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, съёмочная группа вызвала скорую помощь. Прибывшие на студию медика привели артистку в чувство, госпитализация не понадобилась.

Представитель Бабкиной в разговоре с RT опроверг информацию об обмороке.

«Там было жарко, плюс у неё была эмоциональная речь перед участниками СВО», - пояснил собеседник агентства.

Ранее народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенёсшего инфаркт, выписали из больницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/ngbabkina
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