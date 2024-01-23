СМИ: Началась работа над сериалом по «Гарри Поттеру»
На HBO Max стартовала работа над сериалом о «Гарри Поттере», сообщает Deadline со ссылкой на источники.
По информации издания, в Лос-Анджелесе уже прошли первые встречи со сценаристами, которые поделились своими идеями по экранизации книг Джоан Роулинг. Среди кандидатов — Том Моран («Час дьявола»), Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами») и Майкл Лессли («Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»).
Роль самой Роулинг в создании сериала пока не раскрывается, однако планируется, что она будет участвовать в принятии решений по киноленте. Также известно, что писательница будет в числе исполнительных продюсеров.
Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили о том, что новеллизация Чебурашки сместила с первого места в детском топе книги о Гарри Поттере, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru