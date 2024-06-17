СМИ: На сольном концерте Понаровской отключился микрофон

Российская исполнительница Ирина Понаровская после многолетнего перерыва дала сольный концерт в Москве, сообщает mk.ru.

Во время выступления внезапно отключился микрофон. Певица попыталась устранить неполадки, но у нее не получилось. «Я его положила под мышку, и он сдох», — заявила она.

Как выяснилось, в зале отключилось электричество. После этого исполнительница стала общаться со зрителями без микрофона. Она рассказала несколько интересных историй из жизни и поприветствовала со сцены свою семью — сына, невестку и внуков.

Ранее Понаровская была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

