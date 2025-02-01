СМИ: На компанию «Warner Bros.» подали в суд из-за прав на «Супермена»
Наследники одного из авторов оригинальной серии комиксов о «Супермене» подали в суд в Нью-Йорке на кинокомпанию «Warner Bros.» и потребовали остановить прокат нового фильма о герое, премьера которого намечена на июль 2025 года. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal».
Известно, что создатели «Супермена» Джерри Сигел и Джо Шустер продали оригинальный комикс и авторские права «DC Comics» еще в 1938 году. Тогда сумма сделки составила $130. При этом за новые истории они получали гонорары уже от студии комиксов и без авторских отчислений.
По словам истцов, срок действия авторских прав DC на «Супермена» в нескольких странах давно истек. В исковом заявлении, которое наследники подали 31 января, приводится так называемое положение Диккенса в английском праве.
По нему авторские права, переданные третьей стороне, автоматически возвращаются автору через 25 лет после его смерти. Сам Джо Шустер умер еще в 1992 году, а Джерри Сигел — в 1996-м. В связи с этим, согласно закону, авторские права DC истекли в некоторых странах в 2017 и 2021 годах.
При этом наследники Джо Шустера потребовали не только прекращения незаконного использования авторских прав, но и компенсации за нарушение закона со стороны DC и компании «Warner Bros.», так как ей принадлежит студия комиксов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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