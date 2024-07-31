СМИ: На Байкале снимут экранизацию «Сказки о царе Салтане»

По данным СМИ, режиссером картины станет Сарик Андреасян, а сценаристом выступит Алексей Гравицкий.

Сейчас на Байкале возводят декорации. Помимо Байкала, съёмки пройдут на озере Севан и Каспийском море.

По информации СМИ, бюджет картины составит 700 миллионов рублей, из которых 150 миллионов потратят на пошив костюмов. Планируется, что фильм увидит свет в феврале 2026 года.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал новость об успехах в прокате новой комедии «Не одна дома», главные роли в которой сыграли 14-летняя блогер и певица Милана Хаметова и шоумэн Dava (Давид Манукян), напоминает «Свободная пресса».

