СМИ: На Байкале снимут экранизацию «Сказки о царе Салтане»
Озеро Байкал станет одной из локаций для съёмок нового фильма «Сказка о царе Салтане», сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
По данным СМИ, режиссером картины станет Сарик Андреасян, а сценаристом выступит Алексей Гравицкий.
Сейчас на Байкале возводят декорации. Помимо Байкала, съёмки пройдут на озере Севан и Каспийском море.
По информации СМИ, бюджет картины составит 700 миллионов рублей, из которых 150 миллионов потратят на пошив костюмов. Планируется, что фильм увидит свет в феврале 2026 года.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал новость об успехах в прокате новой комедии «Не одна дома», главные роли в которой сыграли 14-летняя блогер и певица Милана Хаметова и шоумэн Dava (Давид Манукян), напоминает «Свободная пресса».
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