СМИ: На аукцион выставлены более 400 вещей режиссера Дэвида Линча
Свыше 400 предметов из коллекции режиссера Дэвида Линча выставлены на аукцион, сообщает издание Variety.
По данным СМИ, торги проведет аукционный дом Julienʼs Auctions. Среди лотов будет представлен реквизит из фильмов Линча, личные вещи из его дома, а также музыкальные инструменты.
На аукционе также можно будет приобрести именное режиссерское кресло создателя сериала «Твин Пикс», личную копию фильм «Голова-ластик» на 35-миллиметровой пленке и консольную гитару Danny Ferrington 2012 года, изготовленную под заказ.
Ранее сообщалось, что на аукционе за 100 тысяч долларов продали разбитую гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Инструмент разбили во время тура коллектива по Европе в 1992 году, передает «Радиоточка НСН».
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