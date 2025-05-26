Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 миллиона евро

Изначально оружие оценили на сумму от 700 тысяч до одного миллиона евро.

Уточняется, что Наполеон приобрел оружие в период с 1802 по 1803 год у директора Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте. В дальнейшем он передал саблю одному из приближенных - маршалу Эммануэлю де Груши, в семье которого она прежде хранилась.

При этом второй экземпляр сабли, которую купил Наполеон, на данный момент находится в музее Отечественной войны 1812 года в Москве, передает «Радиоточка НСН».

