Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 миллиона евро
Саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе Giquello в Париже за 4,7 миллиона евро, сообщает издание Le Figaro.
Изначально оружие оценили на сумму от 700 тысяч до одного миллиона евро.
Уточняется, что Наполеон приобрел оружие в период с 1802 по 1803 год у директора Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте. В дальнейшем он передал саблю одному из приближенных - маршалу Эммануэлю де Груши, в семье которого она прежде хранилась.
При этом второй экземпляр сабли, которую купил Наполеон, на данный момент находится в музее Отечественной войны 1812 года в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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