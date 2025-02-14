СМИ: На аукцион выставили визитку Стива Джобса с его подписью за 75 тысяч долларов
Редкую визитную карточку Стива Джобса, подписанную им в 1983 году, выставили на аукцион, сообщает издание 9to5Mac.
Как пишет СМИ, на визитке также представлен знаменитый радужный логотип Apple. Незначительные дефекты не помешали подтвердить подлинность лота.
Уточняется, что аукцион, который продлится до 20 февраля, будет проводить компания RR Auction. На данный момент ставка за визитку достигла 75 тысяч долларов. Среди 15 визиток Джобса, выставленных на аукционе, только четыре относятся к этому периоду. При этом только одна из них была подписана им лично.
Ранее сообщалось, что на аукционе в Нью-Йорке продали скрипку «Иоахим-Ма» итальянского мастера Антонио Страдивари за $11,25 миллиона. Инструмент был изготовлен в 1714 году, он выполнен из клена и имеет подпись создателя: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714», передает «Радиоточка НСН».
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