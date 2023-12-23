СМИ: На актера Чарли Шина напала его соседка
23 декабря 202305:23
Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По данным портала, на актера напала его 47-летняя соседка. Женщина постучала в дом к артисту и ворвалась внутрь.
«Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его... а затем вернулась к себе домой», — пишет TMZ.
Что послужило причиной нападения, неизвестно. По данным СМИ, ранее эта же женщина облила машину Чарли Шина липкой жидкостью, а также выбросила мусор перед его дверью его дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru