SHAMAN опроверг слухи о том, что песня «Живой» посвящена Навальному
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг информацию о том, что его песня «Живой» якобы посвящена оппозиционеру Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов). Об этом исполнитель рассказал изданию «Подъем».
Ранее сторонники Навального предположили, что в композиции «Живой» идет речь о политике: по их мнению, даты выхода клипа и песни пересекаются с годовщиной возвращения оппозиционера в Россию, пишет Ura.ru. Также поддерживающие Навального увидели намеки в строчке «с победой вернулся домой».
Как отметил SHAMAN, подобные мнения о лирическом герое песни — лишь домыслы. Исполнитель указал, что «каждый видит то, что хочет видеть».
«Как говорил президент: "Болтовня, которую нечего обсуждать". Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам», — заявил певец.
Дронов подчеркнул, что композиция «Живой» и клип на нее, вышедшие в Крещенский сочельник, посвящены «всем, кто страдал и страдает за правду». По словам певца, эта песня о героях русской истории и о всей стране, которая «неотступно идет к победе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru