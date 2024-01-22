SHAMAN опроверг слухи о том, что песня «Живой» посвящена Навальному

Ранее сторонники Навального предположили, что в композиции «Живой» идет речь о политике: по их мнению, даты выхода клипа и песни пересекаются с годовщиной возвращения оппозиционера в Россию, пишет Ura.ru. Также поддерживающие Навального увидели намеки в строчке «с победой вернулся домой».

Как отметил SHAMAN, подобные мнения о лирическом герое песни — лишь домыслы. Исполнитель указал, что «каждый видит то, что хочет видеть».

«Как говорил президент: "Болтовня, которую нечего обсуждать". Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам», — заявил певец.

Дронов подчеркнул, что композиция «Живой» и клип на нее, вышедшие в Крещенский сочельник, посвящены «всем, кто страдал и страдает за правду». По словам певца, эта песня о героях русской истории и о всей стране, которая «неотступно идет к победе».

