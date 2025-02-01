СМИ: Мединский может стать главой Союза писателей России
Помощник президента Владимир Мединский может стать главой Союза писателей России, передает издание РБК со ссылкой на собственные источники.
С 2018 года Союз писателей РФ возглавляет Николай Иванов. 23 января Союз писателей сообщил о решении провести внеочередной съезд, а 25 января опубликовал сообщение о том, что он пройдет 27 февраля.
Мединского рассматривают в качестве возможного председателя Союза писателей России по причине того, что в последнее время власти оказывают повышенное внимание к отрасли. По словам источника, «идеологически сильная личность» во глазе Союза могла бы объединить представителей книжной сферы и наладить ее диалог с властями.
Ранее Мединский заявил, что мире нет и никогда не было абсолютной свободы слова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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