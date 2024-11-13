СМИ: Марк Райленс исполнит роль Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере

Авторы нового сериала HBO о Гарри Поттере определились с исполнителем роли Дамблдора, сообщает Variety.

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Основным кандидатом стал обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шпионский мост» Марк Райленс. При этом представители HBO пока воздержались от каких-либо комментариев на этот счет, добавив: «Мы подтвердим детали, когда все урегулируем».

Выход первых эпизодов нового сериала запланирован на 2026 год. Всего будет снято семь сезонов. В настоящее время продолжается открытый кастинг детей от 9 до 11 лет на роли мальчика-волшебника и его друзей.

Ранее был анонсирован сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Каро Премьер
ТЕГИ:АктерСъемкиСериалГарри Поттер

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