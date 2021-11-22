СМИ: Марину Хлебникову отключили от ИВЛ
Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной московской квартире, сняли с аппарата ИВЛ, однако состояние артистки остается тяжелым. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источники.
По данным издания, Хлебникова находится в сознании и ведет себя адекватно. При этом у певицы сохраняется высокая температура — 38,5 градус, а из-за ожогов дыхательных путей она не может принимать пищу самостоятельно, пишет РИА ФАН. Когда артистку переведут в обычную палату, не уточняется, сообщает телеканал «360».
Марину Хлебникову 19 ноября госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после пожара в квартире певицы на Ратной улице. Артистку с ожогами и отравлением угарным газом поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
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