СМИ: Марину Хлебникову отключили от ИВЛ

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной московской квартире, сняли с аппарата ИВЛ, однако состояние артистки остается тяжелым. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источники.

Врач рассказал о состоянии певицы Хлебниковой

По данным издания, Хлебникова находится в сознании и ведет себя адекватно. При этом у певицы сохраняется высокая температура — 38,5 градус, а из-за ожогов дыхательных путей она не может принимать пищу самостоятельно, пишет РИА ФАН. Когда артистку переведут в обычную палату, не уточняется, сообщает телеканал «360».

Марину Хлебникову 19 ноября госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского после пожара в квартире певицы на Ратной улице. Артистку с ожогами и отравлением угарным газом поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаМосква
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