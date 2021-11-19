Врач рассказал о состоянии певицы Хлебниковой

Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал, что пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, у пострадавшей ожог лица, дыхательных путей и интоксикация. Он напомнил, что большая часть погибших в пожарах умирают от отравления угарным газом.

«Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много», - сказал специалист. По его словам, певице может потребоваться донорство плазмы.

Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире. По имеющимся данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки после ремонта.

