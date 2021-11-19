Врач рассказал о состоянии певицы Хлебниковой
Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал, что пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам врача, у пострадавшей ожог лица, дыхательных путей и интоксикация. Он напомнил, что большая часть погибших в пожарах умирают от отравления угарным газом.
«Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много», - сказал специалист. По его словам, певице может потребоваться донорство плазмы.
Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире. По имеющимся данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки после ремонта.
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