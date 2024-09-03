СМИ: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту

По информации издания, певица отправила обращение на имя главы УВД по ЦАО. По ее словам, в конце августа ей в Telegram стали приходить сообщения с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, а также ее дочери и внучки.



Долина утверждает, что отправитель требует от певицы немедленно освободить квартиру, которую некоторое время назад ее заставили продать телефонные мошенники. В противном случае он, якобы, угрожает ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. В связи с этим Долина просит выделить ей и ее внучке и дочери госзащиту, а также взять под охрану ее жилье и имущество.

Ранее Долина подала в суд на покупательницу её квартиры в столичном районе Хамовники, напоминает «Свободная пресса».

