СМИ: Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока
Во Владивостоке не планируют лишать лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко звания почетного гражданина города, пишет РИА Новости со ссылкой на Думы Владивостоку.
По данным агентства, местные жители не направляли соответствующих обращений. В думе Владивостока также подчеркнули, что звание почетного гражданина города могут получить не только граждане России, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. При этом присвоение звания не зависит от факта рождения или проживания в городе.
Музыкант Илья Лагутенко родился во Владивостоке, там он начал свою творческую карьеру, а затем переехал в Москву. Ранее в СМИ появилась информация, что представители общественности пытаются лишить артиста звания почетного гражданина города, которое он получил в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Лагутенко мог лишится дома в Калифорнии из-за пожаров, которые бушует в штате США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru