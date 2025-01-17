СМИ: Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока

По данным агентства, местные жители не направляли соответствующих обращений. В думе Владивостока также подчеркнули, что звание почетного гражданина города могут получить не только граждане России, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. При этом присвоение звания не зависит от факта рождения или проживания в городе.

Музыкант Илья Лагутенко родился во Владивостоке, там он начал свою творческую карьеру, а затем переехал в Москву. Ранее в СМИ появилась информация, что представители общественности пытаются лишить артиста звания почетного гражданина города, которое он получил в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Лагутенко мог лишится дома в Калифорнии из-за пожаров, которые бушует в штате США, передает «Радиоточка НСН».

