Певец Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

Певец Сергей Мазаев, который был госпитализирован перед концертом в Светлогорске, находится под наблюдением медицинского персонала в больнице скорой помощи города Калининграда, сообщили в приемной покое учреждения РИА Новости.

Собеседница агентства рассказала, что семья Мазаева осведомлена о ситуации. Она добавила, что по состоянию здоровья певца ничего конкретного сказать не может, так как он находится под наблюдением врачей.