Певец Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

Певец Сергей Мазаев, который был госпитализирован перед концертом в Светлогорске, находится под наблюдением медицинского персонала в больнице скорой помощи города Калининграда, сообщили в приемной покое учреждения РИА Новости.

Собеседница агентства рассказала, что семья Мазаева осведомлена о ситуации. Она добавила, что по состоянию здоровья певца ничего конкретного сказать не может, так как он находится под наблюдением врачей.

СМИ: Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске

Вечером 4 июля стало известно, что Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед юбилейным концертом в Светлогорске в Калининградской области.

Концерт группы «Моральный кодекс» должен был состояться в светлогорском «Янтарь Холле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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