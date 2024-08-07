СМИ: Концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге

В материале уточняется, что концерт «Агата Кристи 35 на бис» был отменен после жалобы общественников из «Русской общины». Ранее у музыканта состоялось выступление в Красноярске, тогда зрители заподозрили, что он был в неадекватном состоянии.

Предстоящий концерт должен был пройти на сцене «Фабрики Event Hall» 9. Организаторы уточнили, что приняли решение отменить концерт в связи с «запретом от правоохранителей». Предварительно, он может быть перенесен на 4 января.

Ранее брат Глеба Самойлова Вадим Самойлов раскритиковал организаторов фестиваля в Красноярске, заявив, что его брат не должен был выступать там по политическим соображениям, напоминает Ura.ru.

