СМИ: Концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге
В Екатеринбурге отменили концерт экс-участника группы «Агаты Кристи» Глеба Самойлова после скандала в Красноярске, сообщил Telegram-канал «Shot».
В материале уточняется, что концерт «Агата Кристи 35 на бис» был отменен после жалобы общественников из «Русской общины». Ранее у музыканта состоялось выступление в Красноярске, тогда зрители заподозрили, что он был в неадекватном состоянии.
Предстоящий концерт должен был пройти на сцене «Фабрики Event Hall» 9. Организаторы уточнили, что приняли решение отменить концерт в связи с «запретом от правоохранителей». Предварительно, он может быть перенесен на 4 января.
Ранее брат Глеба Самойлова Вадим Самойлов раскритиковал организаторов фестиваля в Красноярске, заявив, что его брат не должен был выступать там по политическим соображениям, напоминает Ura.ru.
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