Администратор Глеба Самойлова объяснила его неудачное выступление в Красноярске
Экс-лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов неудачно выступил на фестивале «Небофест» в Красноярске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что музыкант вышел на сцену с программой «Агата Кристи. 35 на бис», однако не смог отыграть 40-минутный сет. К середине программы Самойлов «с трудом успевал за текстом», а позже и вовсе передал микрофон своему гитаристу. По данным Baza, музыкант получил за выступление 2 млн рублей.
Администратор Самойлова прокомментировала его «странный» концерт, подчеркнув, что 53-летний музыкант «не может выглядеть как 30-летний мальчик».
Ранее в Красноярске прошел скандальный концерт певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), на котором артистка вышла на сцену в «непотребном состоянии» и неподобающе себя вела. Позже исполнительница объяснила, что во время выступления на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые певица «впервые в жизни» начала принимать, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru