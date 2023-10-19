СМИ: Причиной развода Брежневой и Меладзе стала Украина

Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из России.

«Комсомольская правда» приводит слова медиаменеджера Алены Красной, которая рассказала о том, что Брежнева ждала от супруга открытого заявления о поддержке Украины, но продюсер отказался. Именно этот разлад в отношениях мог привести к разводу. Сейчас Константин Меладзе живет в Италии, а Брежнева - в Прибалтике, отметила Красная.

Ранее Брежнева рассказала о депрессии, с которой столкнулась после развода, напоминает «Радиоточка НСН».

