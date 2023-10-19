СМИ: Причиной развода Брежневой и Меладзе стала Украина
Украинская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе могли развестись из-за разных взглядов на ситуацию на Украине, пишет издание «Комсомольская правда».
Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из России.
«Комсомольская правда» приводит слова медиаменеджера Алены Красной, которая рассказала о том, что Брежнева ждала от супруга открытого заявления о поддержке Украины, но продюсер отказался. Именно этот разлад в отношениях мог привести к разводу. Сейчас Константин Меладзе живет в Италии, а Брежнева - в Прибалтике, отметила Красная.
Ранее Брежнева рассказала о депрессии, с которой столкнулась после развода, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru