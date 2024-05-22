СМИ: композитор Раймонд Паулс может завершить музыкальную карьеру

Композитор Раймонд Паулс объявил, что возможно завершит свою музыкальную карьеру из-за ухудшившегося здоровья, сообщает Privātā Dzīve.

Композитор Паулс: Пугачева считала песню «Миллион алых роз» примитивной

По данным издания, советский и латвийский композитор перенес недавно операцию на глаза.

Паулс рассказал, что видит теперь вполне нормально, но трудности возникают при попытке что-либо записать, в том числе ноты. Он также уточнил, что из-за проблем с глазами уже вынужден был отказаться от вождения автомобиля.

Ранее композитор Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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