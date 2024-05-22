СМИ: композитор Раймонд Паулс может завершить музыкальную карьеру
22 мая 202414:33
Композитор Раймонд Паулс объявил, что возможно завершит свою музыкальную карьеру из-за ухудшившегося здоровья, сообщает Privātā Dzīve.
По данным издания, советский и латвийский композитор перенес недавно операцию на глаза.
Паулс рассказал, что видит теперь вполне нормально, но трудности возникают при попытке что-либо записать, в том числе ноты. Он также уточнил, что из-за проблем с глазами уже вынужден был отказаться от вождения автомобиля.
Ранее композитор Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru