Композитор Паулс: Пугачева считала песню «Миллион алых роз» примитивной

Паулс вспомнил, что Пугачева ругала его за ставшую хитом песню и называла ее «примитивной музыкой». Паулс отметил, что исполнительница просила внести в композицию ее изменения.

Композитор поделился, что впоследствии Пугачева удивлялась популярности «Миллиона алых роз» в России и за рубежом.

«Алла не понимала, что такого в этой песне», - объяснил Паулс.

Пугачева 3 ноября посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери. Звукорежиссер Игорь Лалетин заявил, что певица записала несколько композиций, сообщает «Радиоточка НСН».

