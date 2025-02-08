СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей

Отмечается, что Гудков готов выступать на протяжении пяти часов. К слову, как отмечает Mash, Гудков год не проводит никакие частные мероприятия.

По данным СМИ, Гудков не готов на своих выступлениях шутить про Россию и исполнять трек-пародию «Я узкий».



Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram, что намерена подать обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить Гудкова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

