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Фильм «Теща» с Гариком Харламовым стал самой кассовой комедией 2023 года

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Ранее Харламов со сцены признался в любви ведущей «Давай Поженимся!». Гузеева ответила комику взаимностью, отмечает « Радиоточка НСН ».

По данным системы ЕАИС, 1,6 миллиона зрителей успели оценить комедию. Кинолента собрала 572,3 миллиона рублей, обойдя комедии «Беспринципные в деревне», «За Палыча!», «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Поехавшая».

Комедия «Тёща» с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и телеведущей Ларисой Гузеевой возглавила бокс-офис среди комедий 2023 года.

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