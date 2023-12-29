Фильм «Теща» с Гариком Харламовым стал самой кассовой комедией 2023 года
29 декабря 202311:33
Комедия «Тёща» с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и телеведущей Ларисой Гузеевой возглавила бокс-офис среди комедий 2023 года.
По данным системы ЕАИС, 1,6 миллиона зрителей успели оценить комедию. Кинолента собрала 572,3 миллиона рублей, обойдя комедии «Беспринципные в деревне», «За Палыча!», «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Поехавшая».
Ранее Харламов со сцены признался в любви ведущей «Давай Поженимся!». Гузеева ответила комику взаимностью, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru