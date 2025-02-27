СМИ: Количество зрителей подкастов на YouTube превысило миллиард

Уточняется, что в 2024 год пользователи ежемесячно просматривали 400 миллионов часов видео. На данный момент около 31% зрителей из США смотрят подкасты на YouTube, 27% отдают предпочтение Spotify и 15% выбирают Apple Podcasts.

Популярность подобных подкастов выросла после того, как компания Google приняла решение о закрытии сервис Podcasts в середине 2024 года.

Ранее сообщалось, что все больше россиян предпочитают онлайн-платформы эфирным каналам, что способствует росту популярности Smart TV. При этом телевизор стал важнее для 9% российских пользователей после замедления видеохостинга YouTube, передает «Радиоточка НСН».

