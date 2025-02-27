СМИ: Количество зрителей подкастов на YouTube превысило миллиард
Ежемесячное число зрителей подкастов, размещенных на YouTube, превысило по всему миру миллиард человек. Об этом пишет Variety со ссылкой на данные видеохостинга.
Уточняется, что в 2024 год пользователи ежемесячно просматривали 400 миллионов часов видео. На данный момент около 31% зрителей из США смотрят подкасты на YouTube, 27% отдают предпочтение Spotify и 15% выбирают Apple Podcasts.
Популярность подобных подкастов выросла после того, как компания Google приняла решение о закрытии сервис Podcasts в середине 2024 года.
Ранее сообщалось, что все больше россиян предпочитают онлайн-платформы эфирным каналам, что способствует росту популярности Smart TV. При этом телевизор стал важнее для 9% российских пользователей после замедления видеохостинга YouTube, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru