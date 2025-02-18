СМИ: Китайский мультфильм вошел в топ-10 самых кассовых фильмов в истории
Китайский анимационный фильм «Нэчжа побеждает царя драконов» собрал в мировом прокате около $1,663 миллиарда, что позволило проекту стать вторым самым кассовым мультфильмом после «Головоломки 2». Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.
Уточняется, что итоговые сборы картины могут быть существенно больше, поскольку прокат в Китае еще не завершен, а показы в кинотеатрах других стран начались недавно.
Как пояснил глава китайского подразделения IMAX Дэниел Майнуоринг, столь значительные сборы связаны с тем, что проект захватил интерес аудитории разного возраста. По его словам, мультфильм сочетает юмор, боевые сцены и демонстрирует зрителям качественную анимацию.
Первое место в списке самых кассовых фильмов в истории со сборами в $2,92 миллиарда занимает «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. На втором месте находится фильм «Мстители: Финал» ($2,79 миллиарда), на третьем - «Аватар: Путь воды» ($ 2,32 миллиарда), напоминает «Радиоточка НСН».
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