СМИ: Киркоров задолжал налоговой 5,5 млн рублей
Народный артист РФ Филипп Киркоров задолжал налоговой службе 5 587 333 рубля, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, две недели назад эта сумма была в два раза меньше, и вполне вероятно, что в будущем она может снова измениться.
Baza отмечает, что образовавшуюся задолженность Киркоров может погасить посредством одного получасового выступления. Канал ссылается на организатора концертов Табриза Шахиди, который указал, что звёзды такого уровня зарабатывают за выступление продолжительностью 45 минут от семи до 10 млн рублей.
Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артем заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой инспекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это моя боль»: Сценарист Золотарев осудил тенденцию экранизировать сказки
- Родители написали заявление после дебоша актера Чиркова на детском конкурсе
- СМИ: Киркоров задолжал налоговой 5,5 млн рублей
- Зеленский: Конфликт Украины с Россией не закончится быстро
- Бахрушинский музей расскажет о жизни Плисецкой в день рождения балерины
- В Госдуме подтвердили, что РФ и Украина обменялись телами погибших
- Путин поздравил Милея с избранием на пост президента Аргентины
- В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
- Прилучный прокомментировал планы экс-супруги увезти их детей в Латвию
- Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru