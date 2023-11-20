СМИ: Киркоров задолжал налоговой 5,5 млн рублей

По данным канала, две недели назад эта сумма была в два раза меньше, и вполне вероятно, что в будущем она может снова измениться.

Baza отмечает, что образовавшуюся задолженность Киркоров может погасить посредством одного получасового выступления. Канал ссылается на организатора концертов Табриза Шахиди, который указал, что звёзды такого уровня зарабатывают за выступление продолжительностью 45 минут от семи до 10 млн рублей.

Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артем заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой инспекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

