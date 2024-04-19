СМИ: Киностудии Sony и Paramount в скором времени могут объединиться

Киностудии Sony и Paramount в скором времени могут объявить о слиянии, сообщает The New York Times.

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По данным издания, руководство Sony, действуя в рамках стратегии на объединение с Paramount, уже приобрело компанию Apollo Global Management, которая ранее сама пыталась завладеть студией Paramount за 26 млрд долларов, но сделка сорвалась.

В Paramount, тем временем, начали переговоры о слиянии с Skydance. В руководстве Warner Bros., также обсуждалась идея покупки Paramount, однако от неё было решено отказаться.

Ранее председатель СТД Владимир Машков анонсировал появление в Крыму новых киностудий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма «Очень страшное кино»/Paramount
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