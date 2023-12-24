СМИ: Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора»

По информации издания, Басков и Яковлева хотели снять исторический фильм «Князь» о посольстве Александра Невского в Золотую Орду. Съемки продолжались несколько месяцев, но были остановлены из-за смерти актрисы.

Журналисты утверждают, что на киностудию подала иск в суд художник-модельер картины. Она отсудила у «Королевской горы» 572 тысячи рублей.

Таганский суд Москвы 20 декабря оштрафовал на миллион рублей развлекательный телеканал «Точка ТВ». Причиной разбирательства стал клип Баскова на песню «Странник», в котором обнаружили пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает «Радиоточка НСН».

