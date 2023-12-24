СМИ: Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора»

Певец Николай Басков принял решение закрыть свою киностудию «Королевская гора», основанную совместно с актрисой Александрой Яковлевой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Басков рассказал о выступлении на корпоративе в честь дня рождения пса

По информации издания, Басков и Яковлева хотели снять исторический фильм «Князь» о посольстве Александра Невского в Золотую Орду. Съемки продолжались несколько месяцев, но были остановлены из-за смерти актрисы.

Журналисты утверждают, что на киностудию подала иск в суд художник-модельер картины. Она отсудила у «Королевской горы» 572 тысячи рублей.

Таганский суд Москвы 20 декабря оштрафовал на миллион рублей развлекательный телеканал «Точка ТВ». Причиной разбирательства стал клип Баскова на песню «Странник», в котором обнаружили пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Николая Баскова
ТЕГИ:КиноМузыкаПевецНиколай Басков

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