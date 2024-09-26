СМИ: Иностранные фильмы не помогли кинотеатрам нарастить выручку
Сборы российских кинотеатров в первую неделю сентября 2024 составили около 263 миллионов рублей, годом ранее общая касса была почти на аналогичном уровне и составляла 260 миллионов рублей. При этом доля зарубежных фильмов в российском прокате существенно возросла за год, но это не помогло увеличить общие сборы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Как уточняет издание, на данный момент среди 12 фильмов с наибольшими сборами всего три российских проекта. Это «Лунтик. Возвращение домой», «Обе две» и «Пираты Галактики Барракуда», которым за первую неделю осени удалось собрать в общей сложности 140,7 миллиона рублей. На восемь зарубежных картин в топе пришлось 67,8 миллиона рублей. Годом ранее кинотеатры в этот период показывали лишь четыре зарубежных фильма.
По данным экспертов издания, на сборах 2024 года отразилось общее снижение числа зрителей в кинотеатрах. В начале сентября 2023 кинозалы посетило почти 900 тысяч человек, в этом году показатель зафиксирован на уровне 853 тысяч человек. С учетом инфляции это может привести к тому, что средняя стоимость билета в кино превысит 500 рублей.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков также заявил «Радиоточке НСН», что к концу 2024 года многие кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты до 400-450 рублей из-за расходов на замену оборудования и косметический ремонт, которые откладывали с начала пандемии COVID-19.
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