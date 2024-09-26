СМИ: Иностранные фильмы не помогли кинотеатрам нарастить выручку

Как уточняет издание, на данный момент среди 12 фильмов с наибольшими сборами всего три российских проекта. Это «Лунтик. Возвращение домой», «Обе две» и «Пираты Галактики Барракуда», которым за первую неделю осени удалось собрать в общей сложности 140,7 миллиона рублей. На восемь зарубежных картин в топе пришлось 67,8 миллиона рублей. Годом ранее кинотеатры в этот период показывали лишь четыре зарубежных фильма.

По данным экспертов издания, на сборах 2024 года отразилось общее снижение числа зрителей в кинотеатрах. В начале сентября 2023 кинозалы посетило почти 900 тысяч человек, в этом году показатель зафиксирован на уровне 853 тысяч человек. С учетом инфляции это может привести к тому, что средняя стоимость билета в кино превысит 500 рублей.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков также заявил «Радиоточке НСН», что к концу 2024 года многие кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты до 400-450 рублей из-за расходов на замену оборудования и косметический ремонт, которые откладывали с начала пандемии COVID-19.

