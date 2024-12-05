СМИ: Худрук театра в Новосибирске покинул свой пост после доноса актера

Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра, который занимал почти 30 лет – с 1995 года. Об этом сообщило местное издание НГС.

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По данным СМИ, у Кипниса был конфликт с актером Антоном Лидманом, который жаловался на него в Министерство культуры. В сентябре Лидман якобы обратился в Следственный комитет с просьбой проверить художественного руководителя театра по статьям о призывах к терроризму и дискредитации армии.

Сайт Новосибирского музыкального театра в настоящее время недоступен.

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ФОТО: Ассоциация муззыкальных театров
ТЕГИ:ТеатрыНовосибирск

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