СМИ: Худрук театра в Новосибирске покинул свой пост после доноса актера
5 декабря 202411:44
Леонид Кипнис покидает пост руководителя Новосибирского музыкального театра, который занимал почти 30 лет – с 1995 года. Об этом сообщило местное издание НГС.
По данным СМИ, у Кипниса был конфликт с актером Антоном Лидманом, который жаловался на него в Министерство культуры. В сентябре Лидман якобы обратился в Следственный комитет с просьбой проверить художественного руководителя театра по статьям о призывах к терроризму и дискредитации армии.
Сайт Новосибирского музыкального театра в настоящее время недоступен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru