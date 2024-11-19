СМИ: Григорий Лепс поднял гонорар за выступления до 11 млн рублей
Певец, народный артист России Григорий Лепс поднял ценник на свои выступления на 3 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По его данным, сейчас 60-минутное выступление артиста стоит 11 млн рублей.
«В исключительных случаях [Лепс] может попросить привезти его на частном самолете. В гримерке просит оборудовать место для врача-фониатра», — отмечает издание.
В райдере 62-летнего певца также прописаны вино, виски, три пепельницы, банка меда. Кроме того, Лепс просит предоставить аптечку со спреем для носа, ампулами с рецептурным препаратом от аллергии, экстрактом алоэ и персиковым маслом.
«Никаких интервью Лепс не дает и просит, чтобы охрана тщательно следила за тем, чтобы никто не пробрался на сцену или в гримерку», — пишет Shot.
Ранее Григорий Лепс рассказал о своих отношениях с 18-летней Авророй Кибой, отметив, что их связывает больше, чем дружба. По словам артиста, он ждет, когда девушка закончит учебу, «а там посмотрим», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Макрон разыскал Лаврова для рукопожатия на саммите G20
- Свердловский чиновник призвал рожать сварщиков, маляров и штукатуров
- Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
- Эксперт рассказал, кто виноват в росте цен перед распродажами на маркетплейсах
- Жигунов заявил, что 50 режиссеров отказались снимать его сериал об СВО «Порода»
- Глава «Ростелекома»: Личные данные всех россиян уже утекли в Сеть
- В Минэнерго заявили, что ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут
- СМИ: Григорий Лепс поднял гонорар за выступления до 11 млн рублей
- В Союзе пенсионеров назвали справедливой пенсию в 62,5 тысячи рублей для Москвы
- СМИ: Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru