СМИ: Григорий Лепс поднял гонорар за выступления до 11 млн рублей

Певец, народный артист России Григорий Лепс поднял ценник на свои выступления на 3 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, сейчас 60-минутное выступление артиста стоит 11 млн рублей.

«В исключительных случаях [Лепс] может попросить привезти его на частном самолете. В гримерке просит оборудовать место для врача-фониатра», — отмечает издание.

В райдере 62-летнего певца также прописаны вино, виски, три пепельницы, банка меда. Кроме того, Лепс просит предоставить аптечку со спреем для носа, ампулами с рецептурным препаратом от аллергии, экстрактом алоэ и персиковым маслом.

«Никаких интервью Лепс не дает и просит, чтобы охрана тщательно следила за тем, чтобы никто не пробрался на сцену или в гримерку», — пишет Shot.

Ранее Григорий Лепс рассказал о своих отношениях с 18-летней Авророй Кибой, отметив, что их связывает больше, чем дружба. По словам артиста, он ждет, когда девушка закончит учебу, «а там посмотрим», пишет Ura.ru.

